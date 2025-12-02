К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 88 серия от 02.12.2025

Серия 88 | 02.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 88 от 02.12.2025 на сайте СТБ и не пропустите дело об убийстве, фиктивных документах и не только.

Мужчину сбивает машина на подземной парковке. При жертве находят документы на имя Матвея Криничного. Кто и почему отправил мужчину на тот свет? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Вскрытие показывает, что на самом деле погибший не Матвей Криничный. Экспертам удается установить, что из жизни ушел Тарас Белый. Пропавший без вести бывший пластический хирург сделал все, чтобы стать похожим на Криничного. Белый даже жил в доме Криничного. Зачем он выдавал себя за другого человека? И знал ли убийца, кого на самом деле сейчас лишает жизни? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 88 от 02.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

