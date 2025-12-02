К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 88 серія від 02.12.2025

Серія 88 | 02.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 88 від 02.12.2025 на сайті СТБ та не пропустіть справу про вбивство, фіктивні документи та не тільки.

Чоловіка збиває машина на підземній парковці. При жертві знаходять документи на ім’я Матвія Криничного. Хто й чому відправив чоловіка на той світ? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Розтин показує, що насправді загиблий не Матвій Криничний. Експертам вдається встановити, що з життя пішов Тарас Білий. Зниклий безвісти колишній пластичний хірург зробив усе, щоб стати схожим на Криничного. Білий навіть жив у домі Криничного. Навіщо він видавав себе за іншу людину? І чи знав вбивця, кого насправді зараз позбавляє життя? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 88 від 02.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

