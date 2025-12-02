К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 87 серия от 02.12.2025

Серия 87 | 02.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 87 от 02.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто и почему убил молодого и перспективного спортсмена.

Будущая звезда баскетбола Максим Громов убит. На первый взгляд кажется, что парня избили до смерти. Однако судмедэкспертиза устанавливает, что Максима отравили цианидом. Неужели сразу два человека желали баскетболисту зла? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Тренер Максима вывел оперативников на первого подозреваемого. Участник команды соперников Виталий Кочерга хотел втянуть Громова в мошенническую схему. Однако Максим не согласился на это сомнительное предложение. Мог ли Кочерга из-за этого отомстить Громову? И какие еще тайны скрывал Громов? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 87 от 02.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

