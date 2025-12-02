К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 87 серія від 02.12.2025

Серія 87 | 02.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 87 від 02.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто й чому вбив молодого і перспективного спортсмена.

Майбутню зірку баскетболу Максима Громова вбито. На перший погляд здається, що хлопця побили до смерті. Однак судмедекспертиза встановлює, що Максима отруїли ціанідом. Невже відразу двоє людей бажали баскетболісту зла? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Тренер Максима вивів оперативників на першого підозрюваного. Учасник команди суперників Віталій Кочерга хотів втягнути Громова в шахрайську схему. Проте Максим не погодився на цю сумнівну пропозицію. Чи міг Кочерга через це помститися Громову? І які ще таємниці приховував Громов? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 87 від 02.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

