К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 86 серия от 01.12.2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 86 от 01.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, кто использует покойников для уничтожения людей.

Наталья Раминна убивает своего мужа Владислава. Женщина признает свою вину и пишет искреннее признание. Наталья признается, что пошла на преступление из-за своей дочери. Катя написала матери, что Владислав принудил ее к интимной близости и заставил молчать. Как такое возможно, если дочь Натальи уже давно умерла? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Следователи выясняют, что послания с того света получала не только Наталья. Друг Марка Левицкого, погибший в ДТП, также переписывался с умершим приятелем. Кто использует покойников для своих жутких целей? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 86 от 01.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

