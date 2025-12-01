К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 86 серія від 01.12.2025

Серія 86 | 01.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 86 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто використовує покійників для знищення людей.

Наталія Рамінна вбиває свого чоловіка Владислава. Жінка визнає свою провину і пише щиросердне зізнання. Наталія зізнається, що пішла на злочин через свою доньку. Катя написала матері, що Владислав примусив її до інтиму і змусив мовчати. Як таке можливо, якщо донька Наталі вже давно померла? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчі з’ясовують, що послання з того світу отримувала не тільки Наталія. Друг Марка Левицького, який загинув у ДТП, також листувався з померлим приятелем. Хто використовує покійників задля своїх моторошних цілей? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 86 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

