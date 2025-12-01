К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 86 серія від 01.12.2025

Проєкти
Холостяк
 Зважені та щасливі
 МастерШеф
 Супермама
 Смак дитинства
 Серіали
 К.О.Д
 Сліпа
 ДНК. Свої
 Один за всіх
К.О.Д

Серіал К.О.Д. 86 серія 2025 дивитись онлайн
К.О.Д Серія 86 К.О.Д. 2025 86 серія від 01.12.2025 дивитись онлайн
Серія 86 | 01.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 86 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, хто використовує покійників для знищення людей.

Наталія Рамінна вбиває свого чоловіка Владислава. Жінка визнає свою провину і пише щиросердне зізнання. Наталія зізнається, що пішла на злочин через свою доньку. Катя написала матері, що Владислав примусив її до інтиму і змусив мовчати. Як таке можливо, якщо донька Наталі вже давно померла? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Слідчі з’ясовують, що послання з того світу отримувала не тільки Наталія. Друг Марка Левицького, який загинув у ДТП, також листувався з померлим приятелем. Хто використовує покійників задля своїх моторошних цілей? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 86 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

