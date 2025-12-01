К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 85 серия от 01.12.2025

Серия 85 | 01.12.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 85 от 01.12.2025 на сайте СТБ и узнайте, с каким пушистым помощником будут работать детективы.

Убийство молодого и перспективного программиста Андрея Варчука произошло прямо в его квартире. С места преступления исчезли ноутбук и мобильный телефон жертвы, однако опытные оперативники сразу отвергли версию с ограблением. Почему же тогда убили Варчука? Покажет детективный сериал К.О.Д.

Единственным свидетелем преступления стал пес Андрея. Убийца ранил собаку, и криминалисты решили временно оставить ее в департаменте. Именно этот домашний любимец стал ключом к разгадке дела. Как собака помогла следователям выйти на след убийцы? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 85 от 01.12.2025 на сайте СТБ и узнайте.

