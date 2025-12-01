К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 85 серія від 01.12.2025

Серія 85 | 01.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 85 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, з яким пухнастим помічником працюватимуть детективи.

Вбивство молодого та перспективного програміста Андрія Варчука трапилось прямо в його квартирі. З місця злочину зник ноутбук і мобільний телефон жертви, однак досвідчені оперативники відразу відкинули версію з пограбуванням. Чому ж тоді вбили Варчука? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Єдиним свідком злочину став пес Андрія. Вбивця поранив собаку, і криміналісти вирішили тимчасово залишити його в департаменті. Саме цей домашній улюбленець став ключем до розв’язки справи. Як собака допоміг слідчим вийти на слід убивці? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 85 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

