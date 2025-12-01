Проєкти
К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 85 серія від 01.12.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 85 серія від 01.12.2025. Серіал К.О.Д. 85 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 85 К.О.Д. 2025 85 серія від 01.12.2025 дивитись онлайн
Серія 85 | 01.12.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 85 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся, з яким пухнастим помічником працюватимуть детективи.

Вбивство молодого та перспективного програміста Андрія Варчука трапилось прямо в його квартирі. З місця злочину зник ноутбук і мобільний телефон жертви, однак досвідчені оперативники відразу відкинули версію з пограбуванням. Чому ж тоді вбили Варчука? Покаже детективний серіал К.О.Д.

Єдиним свідком злочину став пес Андрія. Вбивця поранив собаку, і криміналісти вирішили тимчасово залишити його в департаменті. Саме цей домашній улюбленець став ключем до розв’язки справи. Як собака допоміг слідчим вийти на слід убивці? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 85 від 01.12.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

Дивитись К.О.Д.

Дивитись онлайн всі серії К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 84 серія

