К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 83 серия от 27.11.2025

Серия 83 | 27.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 83 от 27.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите запутанное расследование убийства.

Тело Любви Шак нашли на ее рабочем месте. Женщина была владелицей магазина с праздничными товарами. Убийца использовал один из праздничных шариков, чтобы лишить Любовь жизни. Кто и почему убил Любовь? Покажет детективный сериал К.О.Д.

На губах жертвы судмедэксперт нашла следы от губ. Следователи выяснили, что в этот вечер Любовь была на свидании с Иваном Безверхим. Свидетели утверждают, что пара очень ссорилась. Неужели конфликт влюбленных привел к убийству? Причастен ли Безверхий к смерти Любови Шак? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 83 от 27.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

Смотреть К.О.Д.

Смотреть онлайн все серии К.О.Д. 2025

К.О.Д. 2025 82 серия