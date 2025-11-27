К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 83 серія від 27.11.2025

Серія 83 | 27.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 83 від 27.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть заплутане розслідування вбивства.

Тіло Любові Шак знайшли на її робочому місці. Жінка була власницею магазину зі святковими товарами. Вбивця використав одну зі святкових кульок, щоб позбавити Любов життя. Хто і чому вбив Любов? Покаже детективний серіал К.О.Д.

На губах жертви судмедекспертка знайшла сліди від губ. Слідчі з’ясували, що в цей вечір Любов була на побаченні з Іваном Безверхим. Свідки стверджують, що пара дуже сварилася. Невже конфлікт закоханих привів до вбивства? Чи причетний Безверхий до смерті Любові Шак? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 83 від 27.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

