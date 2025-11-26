К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 81 серия от 26.11.2025

Серия 81 | 26.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 81 от 26.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите дело о спасении знаменитой холостячки.

Влада Беризка заявляет о пропаже своей подруги Инны Белень. Девушка перестала отвечать на звонки, а в ее соцсетях появилось странное фото. Влада подозревает, что с ее подругой произошло что-то плохое.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи начинают поиски Инны. Они арестовывают ее продюсера Константина Омельчука. Но прямо во время его допроса живая и невредимая Инна приходит в департамент. Где все это время была девушка? Неужели Беризка ошиблась? И почему жизнь Инны все-таки окажется под угрозой? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 81 от 26.11.2025 на сайте СТБ и узнайте ответы на эти вопросы.

