К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 81 серія від 26.11.2025

Серія 81 | 26.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 81 від 26.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть справу про порятунок знаменитої холостячки.

Влада Берізка заявляє про зникнення своєї подруги Інни Бєлєнь. Дівчина перестала відповідати на дзвінки, а в її соцмережах з’явилось дивне фото. Влада підозрює, що з її подругою сталося щось погане.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі починають пошуки Інни. Вони заарештовують її продюсера Костянтина Омельчука. Але прямо під час його допиту жива й неушкоджена Інна приходить до департаменту. Де весь цей час була дівчина? Невже Берізка помилилась? І чому життя Інни все ж таки опиниться під загрозою? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 81 від 26.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

