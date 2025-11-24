К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 78 серия от 24.11.2025

Серия 78 | 24.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 78 от 24.11.2025 на сайте СТБ и не пропустите расследование похищения с очень неожиданным финалом.

Жена блогера Матвея Батюты получает жуткий подарок. В коробке она находит палец своего мужа и записку с требованием выкупа. Похититель хочет получить миллион долларов за жизнь Матвея.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как операция по задержанию похитителя срывается. Оперативники успевают только запомнить марку мотоцикла, на котором преступник приезжал за деньгами. Оказывается, что именно такой байк есть у соседки Батют Ирины Руденко. Причастна ли женщина к похищению Матвея? И жив ли еще мужчина? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 78 от 24.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

