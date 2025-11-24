Проєкти
К.О.Д

К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 78 серія від 24.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 78 серія від 24.11.2025. Серіал К.О.Д. 78 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д Серія 78 К.О.Д. 2025 78 серія від 24.11.2025 дивитись онлайн
Серія 78 | 24.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д 2025 серія 78 від 24.11.2025 на сайті СТБ та не пропустіть розслідування викрадення із дуже неочікуваним фіналом.

Дружина блогера Матвія Батюти отримує моторошний подарунок. У коробці вона знаходить палець свого чоловіка і записку з вимогою викупу. Викрадач хоче отримати мільйон доларів за життя Матвія.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як операція із затримання викрадача зривається. Оперативники встигають лише запам’ятати марку мотоцикла, на якому злочинець приїжджав по гроші. Виявляється, що саме такий байк є в сусідки Батют Ірини Руденко. Чи причетна жінка до викрадення Матвія? І чи живий ще чоловік? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 78 від 24.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

