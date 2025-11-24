К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 77 серия от 24.11.2025

Серия 77 | 24.11.2025 | 2025

Смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 77 от 24.11.2025 на сайте СТБ и узнайте подробности нового расследования лучших специалистов.

Таксиста Никиту Солода убили очень жестоко. Сначала его подвесили вверх ногами, а затем спустили всю кровь. Затем тело Солода спрятали в баке для воды, куда и залили всю кровь. Эксперты также обнаружили в баке вещество, которое используют для переливания крови.

Детективный сериал К.О.Д. покажет, как следователи выходят на след первой подозреваемой. Ранее Солод изнасиловал солистку группы Темный свет Веронику Рябец, однако его вину не смогли доказать. Теперь же девушка арендовала гараж таксиста для репетиции. Могла ли она решиться на такую жестокую месть? Смотрите детектив К.О.Д. 2025 серия 77 от 24.11.2025 на сайте СТБ и узнайте.

