К.О.Д

Video: К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 77 серія від 24.11.2025

Дивіться онлайн серіал К.О.Д. 2025 77 серія від 24.11.2025. Серіал К.О.Д. 77 серія 2025 дивитись онлайн - на сайті СТБ
К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 77 серія від 24.11.2025
К.О.Д Серія 77 К.О.Д. 2025 77 серія від 24.11.2025 дивитись онлайн
Серія 77 | 24.11.2025 | 2025

Дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 77 від 24.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся деталі нового розслідування найкращих спеціалістів.

Таксиста Микиту Солода вбили дуже жорстоко. Спершу його підвісили догори ногами, а потім спустили всю кров. Потім тіло Солода заховали у баку для води, куди ж і залили всю кров. Експерти також виявили у баці речовину, яку використовують для переливання крові.

Детективний серіал К.О.Д. покаже, як слідчі виходять на слід першої підозрюваної. Раніше Солод зґвалтував солістку гурту Темне світло Вероніку Рябець, однак його вину не змогли довести. Тепер же дівчина орендувала гараж таксиста для репетиції. Чи могла вона наважитися на таку жорстоку помсту? Дивіться детектив К.О.Д. 2025 серія 77 від 24.11.2025 на сайті СТБ та дізнайтеся.

