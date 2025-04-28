К.О.Д. 2025: смотреть онлайн 1 серия от 28.04.2025

Серия 1 | 28.04.2025 | 2025

Не пропустите еще больше непредсказуемых расследований – смотрите сериал К.О.Д. 2025 серия 1 от 28.04.2025 на сайте СТБ.

Весь департамент стоит на ушах, ведь похищена Ольга Косач. Неизвестные захватили полковника прямо в подъезде ее дома. При обыске квартиры Ольги Сергеевны Шаблий обнаружил письмо с угрозами. Почему же Косач не сообщила коллегам об опасности? Покажет сериал К.О.Д.

Эксперты выделяют круг подозреваемых среди тех, кого Ольга Сергеевна посадила за решетку и кто имел личный мотив. Среди них оказывается Антон Павленко, кровь которого находят на месте преступления. Детективам удается выследить его, однако не удается задержать. Что же помешает оперативникам? И какая судьба ждет Ольгу Сергеевну Косач? Смотрите в детективе К.О.Д. 2025 серия 1 от 28.04.2025 на сайте СТБ.

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