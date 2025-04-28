К.О.Д. 2025: дивитись онлайн 1 серія від 28.04.2025

Серія 1 | 28.04.2025 | 2025

Не пропустіть ще більше непередбачуваних розслідувань – дивіться серіал К.О.Д. 2025 серія 1 від 28.04.2025 на сайті СТБ.

Весь департамент стоїть на вухах, адже викрадено Ольгу Косач. Невідомі захопили пані полковника прямо в під’їзді її дому. При обшуку квартири Ольги Сергіївни Шаблій виявив лист із погрозами. Чому ж Косач не повідомила колег про небезпеку? Покаже серіал К.О.Д.

Експерти виділяють коло підозрюваних серед тих, кого Ольга Сергіївна посадила за ґрати й хто мав особистий мотив. Серед них опиняється Антон Павленко, кров якого знаходять на місці злочину. Детективам вдається вистежити його, однак не вдається затримати. Що ж завадить оперативникам? І яка доля чекає на Ольгу Сергіївну Косач? Дивіться в детективі К.О.Д. 2025 серія 1 від 28.04.2025 на сайті СТБ.

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