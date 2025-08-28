Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
К.О.Д

Новые серии культового детектива К.О.Д. скоро на СТБ!

28.08.2025

Настало время для разоблачения супертайн! Любимые детективы сериала К.О.Д. возвращаются на экраны, чтобы погрузить вас в новые приключения, сложные расследования и трудные вызовы, которые будут заводить всю команду в тупик. В новых сериях детектива К.О.Д. лучшие следователи страны будут искать истину любой ценой, ведь знают: они не имеют права на ошибку! Смотрите новый сезон легендарного детективного сериала К.О.Д. совсем скоро на СТБ!

Video: Новые серии культового детектива К.О.Д. скоро на СТБ!


Настало время для разоблачения супертайн! Любимые детективы сериала К.О.Д. возвращаются на экраны!

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить