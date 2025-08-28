Новые серии культового детектива К.О.Д. скоро на СТБ!

Настало время для разоблачения супертайн! Любимые детективы сериала К.О.Д. возвращаются на экраны, чтобы погрузить вас в новые приключения, сложные расследования и трудные вызовы, которые будут заводить всю команду в тупик. В новых сериях детектива К.О.Д. лучшие следователи страны будут искать истину любой ценой, ведь знают: они не имеют права на ошибку! Смотрите новый сезон легендарного детективного сериала К.О.Д. совсем скоро на СТБ!