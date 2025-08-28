Проєкти
МастерШеф
Холостяк
Зважені та щасливі
Супермама
Один за всіх
ДНК. Свої
Серіали
К.О.Д
Сліпа
Звана вечеря
К.О.Д

Нові серії культового детективу К.О.Д. скоро на СТБ!

28.08.2025

Настав час для викриття супертаємниць! Улюблені детективи серіалу К.О.Д. повертаються на екрани, щоб занурити вас у нові пригоди, складні розслідування й складні виклики, які заводитимуть всю команду в глухий кут. У нових серіях детективу К.О.Д. найкращі слідчі країни шукатимуть істину за будь-яку ціну, адже знають: вони не мають права на помилку! Дивіться новий сезон легендарного детективного серіалу К.О.Д. зовсім скоро на СТБ!

Video: Нові серії культового детективу К.О.Д. скоро на СТБ!


Настав час для викриття супертаємниць! Улюблені детективи серіалу К.О.Д. повертаються на екрани!

