Нові серії культового детективу К.О.Д. скоро на СТБ!

Настав час для викриття супертаємниць! Улюблені детективи серіалу К.О.Д. повертаються на екрани, щоб занурити вас у нові пригоди, складні розслідування й складні виклики, які заводитимуть всю команду в глухий кут. У нових серіях детективу К.О.Д. найкращі слідчі країни шукатимуть істину за будь-яку ціну, адже знають: вони не мають права на помилку! Дивіться новий сезон легендарного детективного серіалу К.О.Д. зовсім скоро на СТБ!