Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

«Холостяк»-13: Карпати, “просмажка” суперниць і зізнання дівчат про поцілунки у 4 випуску

На вершинах гір, де небо цілує землю, народжується справжнє кохання. Природа та любов вплітаються в одну неповторну історію. Місце натхнення та щирості — Карпати. Чим вражав і захоплював 4 випуск проєкту «Холостяк»-13 від 22.11.2024 — читайте в матеріалі STB.UA.

На третій Церемонії троянд Терен повідомив героїням проєкту, що вони вирушають до Карпат. Проте лише одну дівчину він запросив до себе у купе — Вероніку. Дорога у гори була довгою. Часу достатньо, аби краще дізнатися одне про одного. Пара їхала в інклюзивному вагоні. А згодом Олександр запитав дівчину, чи приносили їй колись провідниці півонії, чи вечеряла у купе рибою та чи цілувалася у вагоні Укрзалізниці.

«Вероніка скоротила між нами дистанцію, тож я піддався цим чарам. Поцілунок стався сам собою».

Тим часом героїні проєкту оселилися. Полонини, свіже повітря, літо та бажаний Холостяк поруч розкрив у дівчат неабиякий дух конкуренції. Вперше за всі тижні вони вирішили відкрито зʼясовувати стосунки. Саме тоді Вероніка зізналася, що у них з Тереном був поцілунок. Що змусило Інну та Вікторію також поділитися сокровенним. Тема за темою переросли у скандал.

«У всіх здали нерви, всі плакали. Це був один з найгірших вечорів на проєкті», — коментує Інна.

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Наступного дня відбулося побачення Юстини з Холостяком. Дівчина прийшла у поганому настрої, адже хотіла зʼясувати стосунки перш, ніж сідати верхи.

Крім того, Терен запросив ще двох героїнь на групове побачення. Відбулося воно з Лізою та Ксенією на фермі. Троє доїли козу, а після виготовляли сир. «Ми з Лізою не просто робили сир, а відтворювали старовинний процес сироваріння. Ніби справжня магія».

Наприкінці тижня ведучий Григорій Решетник запропонував влаштували дівчатам “просмажку” одна одної. До процесу доєднався і Олександр, адже він часто бере участь у стендапі. У що це переросло — читайте в матеріалі.

Найгарніша та найатмосферніша Церемонія троянд відбулася у 4 випуску. Автентичні вбрання, історичні орнаменти і магічні прикраси на героїнях нагадували таємничий збір жіночих гірських духів — Мавок. Хто ж залишив проєкт «Холостяк»-13 у 4 випуску від 22.11.2024 та поїхав додому — читайте в матеріалі.

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