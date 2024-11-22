Проєкти
Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Перевізниця
Перевізниця
Всі проєкти
ru
Холостяк

«Холостяк»-13: Карпати, “просмажка” суперниць і зізнання дівчат про поцілунки у 4 випуску

22.11.2024

На вершинах гір, де небо цілує землю, народжується справжнє кохання. Природа та любов вплітаються в одну неповторну історію. Місце натхнення та щирості — Карпати. Чим вражав і захоплював 4 випуск проєкту «Холостяк»-13 від 22.11.2024 — читайте в матеріалі STB.UA.  

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

На третій Церемонії троянд Терен повідомив героїням проєкту, що вони вирушають до Карпат. Проте лише одну дівчину він запросив до себе у купе — Вероніку. Дорога у гори була довгою. Часу достатньо, аби краще дізнатися одне про одного. Пара їхала в інклюзивному вагоні. А згодом Олександр запитав дівчину, чи приносили їй колись провідниці півонії, чи вечеряла у купе рибою та чи цілувалася у вагоні Укрзалізниці. 

«Вероніка скоротила між нами дистанцію, тож я піддався цим чарам. Поцілунок стався сам собою».

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

Тим часом героїні проєкту оселилися. Полонини, свіже повітря, літо та бажаний Холостяк поруч розкрив у дівчат неабиякий дух конкуренції. Вперше за всі тижні вони вирішили відкрито зʼясовувати стосунки. Саме тоді Вероніка зізналася, що у них з Тереном був поцілунок. Що змусило Інну та Вікторію також поділитися сокровенним. Тема за темою переросли у скандал. 

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

«У всіх здали нерви, всі плакали. Це був один з найгірших вечорів на проєкті», — коментує Інна.

Більше на тему: Перший поцілунок Терена на проєкті «Холостяк»-13

Наступного дня відбулося побачення Юстини з Холостяком. Дівчина прийшла у поганому настрої, адже хотіла зʼясувати стосунки перш, ніж сідати верхи. 

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

Крім того, Терен запросив ще двох героїнь на групове побачення. Відбулося воно з Лізою та Ксенією на фермі. Троє доїли козу, а після виготовляли сир. «Ми з Лізою не просто робили сир, а відтворювали старовинний процес сироваріння. Ніби справжня магія»

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

Наприкінці тижня ведучий Григорій Решетник запропонував влаштували дівчатам “просмажку” одна одної. До процесу доєднався і Олександр, адже він часто бере участь у стендапі. У що це переросло — читайте в матеріалі

Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту

Найгарніша та найатмосферніша Церемонія троянд відбулася у 4 випуску. Автентичні вбрання, історичні орнаменти і магічні прикраси на героїнях нагадували таємничий збір жіночих гірських духів — Мавок. Хто ж залишив проєкт «Холостяк»-13 у 4 випуску від 22.11.2024 та поїхав додому — читайте в матеріалі.  

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту
Холостяк

Хто пішов у 4 випуску проєкту «Холостяк»-13?

 Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту
Холостяк

«Просмажка» героїнь проєкту «Холостяк»-13

 Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту
Холостяк

«Холостяк»-13 випуск 4: скандал між дівчатами і романтичні побачення в горах

 Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту
Холостяк

Сара Джессіка Паркер і Холостяк Терен разом презентували фільм у Нью-Йорку

 Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту
Холостяк

«Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску

 Холостяк 13 сезон: як пройшов 4 випуск романтичного проєкту
Холостяк

Перший поцілунок Терена на проєкті «Холостяк»-13
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати