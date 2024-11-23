Холостяк 13 сезон 4 випуск: хто покинув проєкт від 22.11.2024

Хто пішов у 4 випуску проєкту «Холостяк»-13?

Відбулася Церемонія троянд у Карпатах. Автентичний одяг, вишиванки і народні прикраси створювали справжню магічну атмосферу. Після вечору «просмажки» головному герою було про що подумати. Згодом, Терен зміг зробити висновки і попрощатися з однією учасницею. Хто пішов у 4 випуску проєкту «Холостяк»-13 від 22.11.2024 — читайте в матеріалі STB.UA.

«Ця церемонія буде для мене однією з найскладніших. Я не знаю, чи буде цей вибір правильним, але це буде мій вибір», — одразу попередив Терен героїнь проєкту.

Хто покинув «Холостяк»-13 у 4 випуску від 22.11.2024?

Головний герой покликав до себе Єлизавету та повідомив, що сьогодні у нього немає для неї троянди: «Ти хочеш, щоб я побачив тебе справжньою, ти сказала про це у відеозверненні. Проте сьогодні у мене немає для тебе троянди. Дозволь я тебе проведу».

Терен зізнався, що на проєкті він шукає майбутню дружину. А от у випадку з Лізою, дівчина більше жартує, ніж говорить щиро. Після особистого спілкування та відеозвернення, Олександр не зміг побачити їх спільного майбутнього та відчути щось більше, ніж дружбу.

Тож у 4 випуску проєкту «Холостяк»-13 від 22.11.2024 проєкт залишила Єлизавета Луцюк.

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