Перший поцілунок Терена на проєкті «Холостяк»-13

3 випуск проєкту «Холостяк»-13 розпочався з індивідуального побачення Олександра Терена і тату-майстрині Вікторії. Головний герой вирішив розділити своє захоплення з дівчиною, тож запропонував покататися на мотоциклі. Та чим закінчилося адреналінове байкерське рандеву? Більше — в матеріалі STB.UA.

На Церемонії 2 випуску Холостяк вручив останню троянду Вікторії. Тоді чоловік зізнався, що готує для неї щось особливе, і хоче запросити на індивідуальну зустріч. Тож 3 тиждень розпочався з побачення. Каталися на мотоциклі. Олександр провів справжній майстер-клас по керуванню.

Пара багато спілкувалася про життя чоловіка після важкого поранення. Героїня поцікавилася, як ще змінилося життя Терена.

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«Тепер я ще більше став активним, написав книгу, поїхав на мотоциклі, побував на двох океанах. Стало однозначно цікавіше й активніше. В цілому, я завжди такий був. Шукав моменти самореалізації, втілення своїх мрій і бажань. Просто тепер їх стало ще більше».

Говорили і про татуювання, минулі стосунки та почуття тут і зараз. Саме в цей момент героїня відверто сказала, що хоче поцілунку: «Хочу зараз поцілувати тебе, обійняти, притулитися і дивитися на море».

Тож Віка не стримувала себе у бажаннях та проявах. Пара поцілувалася. Наприкінці побачення Терен вручив дівчині троянду.

«Все відбулося як у кіно.… І коли відбувається цей момент, коли ви все ближче і ближче. І рано чи пізно це має статися», — згадує Терен.

Тож перший поцілунок на проєкті «Холостяк»-13 відбувся! Як розвиватимуться стосунки пари далі — дивіться щоп’ятниці на улюбленому телеканалі СТБ!

Більше про героїню 13 сезону проєкту «Холостяк» Вікторію Клочко — читайте тут.

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