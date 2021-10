Шахрайська схема навколо проєкту «Холостяк»

Зовсім скоро стартує новий сезон проєкту «Холостяк», і аферисти користуються цим у своїх цілях. У мережі шириться шахрайська схема, де потрібно заповнити анкету нібито для участі в романтичному реаліті. Аферисти просять інтимні фото і відео дівчат, а потім шантажують їх цим. Як не потрапити в тенета шахраїв і який справжній відбір на проєкт ― розповіла директорка студії StarLightProduction Анна Калина.

У мережі поширюється анкета для участі в новому сезоні проєкту «Холостяк». У ній кандидаток запитують, чи згодні вони на сцени в ліжку, і просять прикріпити свої фото в білизні. Крім того, шахраї стверджують, що новим Холостяком буде голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв. Директорка студії StarLightProduction Анна Калина повністю спростовує це і каже, що у справжній анкеті дівчат ніколи не питатимуть про інтим. Крім того, сам кастинг на проєкт уже завершився.

Про досвід спілкування з аферистами погодилася розповісти тільки одна дівчина. На щастя, вона вчасно розпізнала шахраїв. Дівчина каже, що після заповнення анкети їй дали номер нібито самого Коболєва і нібито він запропонував їй заробити на сексуальних стосунках із ним.

Журналісти попереджають: усі кастинги на проєкти СТБ починаються з анкети, яку можна заповнити лише на сайті телеканалу. У ній вас ніколи не проситимуть надіслати інтимні фото!

Переможниця 11 сезону проєкту «Холостяк» Анна Богдан підтвердила це і розповіла, як насправді проходить кастинг на романтичне реаліті.

Яким є справжній відбір на проєкт «Холостяк» і як убезпечити себе від шахраїв ― дізнайтеся просто зараз у репортажі «Вікна-новини». Будьте пильні!

