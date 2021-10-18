Мошенническая схема вокруг проекта «Холостяк»

Совсем скоро стартует новый сезон проекта «Холостяк», и аферисты пользуются этим в своих целях. В сети распространяется мошенническая схема, где нужно заполнить анкету якобы для участия в романтическом реалити. Аферисты просят интимные фото и видео девушек, а потом шантажируют их этим. Как не попасть в сети мошенников и каков настоящий отбор на проект ― рассказала директор студии StarLightProduction Анна Калина.

В сети распространяется анкета для участия в новом сезоне проекта «Холостяк». В ней кандидаток спрашивают, согласны ли они на постельные сцены, и просят прикрепить свои фото в белье. Кроме того, мошенники утверждают, что новым Холостяком будет глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев. Директор студии StarLightProduction Анна Калина полностью опровергает это и говорит, что в настоящей анкете девушек никогда не будут спрашивать об интиме. Кроме того, сам кастинг на проект уже завершен.

Об опыте общения с аферистами согласилась рассказать только одна девушка. К счастью, она вовремя распознала мошенников. Девушка говорит, что после заполнения анкеты ей дали номер якобы самого Коболева и якобы он предложил ей заработать на сексуальных отношениях с ним.

Журналисты предупреждают: все кастинги на проекты СТБ начинаются с анкеты, которую можно заполнить исключительно на сайте телеканала. В ней вас никогда не попросят прислать интимные фото!

Победительница 11 сезона проекта «Холостяк» Анна Богдан подтвердила это и рассказала, как на самом деле проходит кастинг на романтическое реалити.

Каков настоящий отбор на проект «Холостяк» и как обезопасить себя от мошенников ― узнайте прямо сейчас в репортаже «Вікна-новини». Будьте бдительны!

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