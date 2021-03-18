Уже завтра, 19 березня, на телеканалі СТБ відбудеться 3 випуск проєкту «Холостяк»-11! Головний герой Михайло Заливако вирушить на нові побачення, у ході яких краще познайомиться з учасницями. Що ще приготував 3 випуск романтичного реаліті — дізнайтеся вже завтра о 19:00!

Проєкт «Холостяк»-11 набирає обертів. Головний герой продовжує краще пізнавати дівчат, яких залишив у реаліті. Проте емоції візьмуть гору, коли суперниці дізнаються про другий будинок.

Нові емоції, побачення і, нарешті, перший поцілунок! З ким у Михайла зав’язується міцний ментальний зв’язок, а хто наполегливо продовжує з’ясовувати стосунки? Одна з учасниць наважиться на крок, про який мало хто може навіть запідозрити, і забере Холостяка з епіцентру скандалу.

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Ба більше, глядач уже переконався, що Михайло ухвалює рішення швидко і впевнено. Тому головний герой влаштує не одне групове побачення, а відразу кілька, щоб краще пізнати учасниць. Дівчата йдуть у наступ і починають нову боротьбу за увагу чоловіка. Одна з суперниць вирішить роздягнутися на груповому побаченні. Чим це для неї обернеться — дивіться вже завтра.

І головна інтрига — невже Холостяк попрощається одразу з одним будинком? Не пропустіть протистояння Будинку біля озера та Будинку в лісі! Вмикайте телеканал СТБ у п’ятницю о 19:00 та дізнайтеся всі подробиці 3 випуску проєкту «Холостяк»-11.

Video: Невже в 3 випуску проєкт «Холостяк»-11 залишить відразу один будинок? Дивіться 3 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 3 випуск проекту Холостяк 11 від 19.03.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка Читайте нас також у Viber і Telegram