Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Неужели в 3 выпуске проект «Холостяк»-11 покинет сразу один дом?

18.03.2021

Уже завтра, 19 марта, на телеканале СТБ состоится 3 выпуск проекта «Холостяк»-11! Главный герой Михаил Заливако отправится на новые свидания, в ходе которых лучше познакомится с участницами. Что еще приготовил 3 выпуск романтического реалити — узнайте уже завтра в 19:00!

Проект «Холостяк»-11 набирает обороты. Главный герой продолжает лучше познавать девушек, которых оставил в реалити. Но эмоции возьмут верх, когда соперницы узнают о двух домах. 

Новые эмоции, свидания и, наконец-то, первый поцелуй! С кем у Михаила завязывается крепкая ментальная связь, а кто настойчиво продолжает выяснять отношения? Одна из участниц решится на шаг, о котором мало кто может даже заподозрить, и уведет Холостяка из эпицентра скандала. 

Больше по теме: Музыкальная составляющая проекта «Холостяк»-11: треки 2 выпуска

Более того, зритель уже убедился, что Михаил принимает решения быстро и уверенно. Поэтому главный герой устроит не одно групповое свидание, а сразу несколько, чтобы лучше узнать участниц. Девушки идут в наступление и начинают новую борьбу за внимание мужчины. Одна из соперниц решит раздеться на групповом свидании. Чем это для нее обернется — смотрите уже завтра.

И главная интрига — неужели Холостяк попрощается сразу с одним домом? Не пропустите противостояние Дома у озера и Дома в лесу! Включайте телеканал СТБ в пятницу в 19:00 и узнайте все подробности 3 выпуска проекта «Холостяк»-11.      

Video: Неужели в 3 выпуске проект «Холостяк»-11 покинет сразу один дом?

Смотрите 3 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 3 выпуск проекта Холостяк 11 от 19.03.2021? Смотрите в видео анонс

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить