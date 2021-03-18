Уже завтра, 19 марта, на телеканале СТБ состоится 3 выпуск проекта «Холостяк»-11! Главный герой Михаил Заливако отправится на новые свидания, в ходе которых лучше познакомится с участницами. Что еще приготовил 3 выпуск романтического реалити — узнайте уже завтра в 19:00!

Проект «Холостяк»-11 набирает обороты. Главный герой продолжает лучше познавать девушек, которых оставил в реалити. Но эмоции возьмут верх, когда соперницы узнают о двух домах.

Новые эмоции, свидания и, наконец-то, первый поцелуй! С кем у Михаила завязывается крепкая ментальная связь, а кто настойчиво продолжает выяснять отношения? Одна из участниц решится на шаг, о котором мало кто может даже заподозрить, и уведет Холостяка из эпицентра скандала.

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Более того, зритель уже убедился, что Михаил принимает решения быстро и уверенно. Поэтому главный герой устроит не одно групповое свидание, а сразу несколько, чтобы лучше узнать участниц. Девушки идут в наступление и начинают новую борьбу за внимание мужчины. Одна из соперниц решит раздеться на групповом свидании. Чем это для нее обернется — смотрите уже завтра.

И главная интрига — неужели Холостяк попрощается сразу с одним домом? Не пропустите противостояние Дома у озера и Дома в лесу! Включайте телеканал СТБ в пятницу в 19:00 и узнайте все подробности 3 выпуска проекта «Холостяк»-11.

Video: Неужели в 3 выпуске проект «Холостяк»-11 покинет сразу один дом? Смотрите 3 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 3 выпуск проекта Холостяк 11 от 19.03.2021? Смотрите в видео анонс Читайте нас также в Viber и Telegram