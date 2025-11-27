Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Холостяк

Седьмой выпуск проекта «Холостяк»: герои будут исследовать ДНК любви

27.11.2025

Извините, но эта статья доступна только на таком языке: украинский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Яна Андрієнко героїня Холостяк 14 сезон 2025
Холостяк

Яна Андриенко о чувствах к Тарасу Цимбалюку и быте героинь на реалити «Холостяк»

 Діана Зотова - Холостяк 14 сезон
Холостяк

Героиня «Холостяк-14» Диана Зотова: «Знаю, что Тарас с уважением относится к моему выходу из проекта»

 Холостяк 14 сезон 6 випуск
Холостяк

Первый поцелуй на проекте и откровенные признания: как прошел 6 выпуск «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон 7 выпуск: что ждет в новом выпуске реалити на СТБ
Холостяк

Кто покинул «Холостяк-14» в 6 выпуске от 21 ноября

 Холостяк 14 сезон 6 випуск
Холостяк

Первый поцелуй сезона: с кем Тарас Цымбалюк впервые поцеловался на проекте «Холостяк-14»

 Холостяк 14 сезон 6 випуск
Холостяк

Шестой выпуск «Холостяка-14»: неделя испытаний на искренность
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить