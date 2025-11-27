Холостяк 14 сезон 7 выпуск: что ждет в новом выпуске реалити на СТБ

Седьмой выпуск проекта «Холостяк»: герои будут исследовать ДНК любви
27.11.2025
Яна Андриенко о чувствах к Тарасу Цимбалюку и быте героинь на реалити «Холостяк»
Героиня «Холостяк-14» Диана Зотова: «Знаю, что Тарас с уважением относится к моему выходу из проекта»
Первый поцелуй на проекте и откровенные признания: как прошел 6 выпуск «Холостяк-14»
Кто покинул «Холостяк-14» в 6 выпуске от 21 ноября
Первый поцелуй сезона: с кем Тарас Цымбалюк впервые поцеловался на проекте «Холостяк-14»
Шестой выпуск «Холостяка-14»: неделя испытаний на искренность