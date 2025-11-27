Холостяк 14 сезон 7 випуск: що чекає у новому випуску реаліті на СТБ

Проєкти
Сьомий випуск проєкту «Холостяк»: герої досліджуватимуть ДНК любові

27.11.2025

У п’ятницю о 19:00 на телеканалі СТБ вийде сьомий випуск романтичного реаліті «Холостяк». Тарас Цимбалюк запросить героїнь зануритися у те, що формує нас як українців: у памʼять роду, традиції, символи, ремесла та спосіб любити. Цей тиждень — про «ДНК любові»: про те, що ми несемо з дитинства, з родини, з землі, і що шукаємо у партнері — спільний код, спільний ритм, спільний вайб.

Холостяк-14 7 випуск

Вечорниці 

Тиждень розпочнеться з великої зустрічі у стилі традиційних українських вечорниць. Тарас і ведучий Григорій Решетник зустрінуть дівчат у традиційних вбраннях із різних регіонів України та проведуть через ритуали й забави, що передаються поколіннями.

Холостяк-14 7 випуск

Наш саундтрек

Перше індивідуальне побачення — несподівана прогулянка Карпатами, де кожен звук може стати частиною їхньої спільної історії. Шум річки, голоси, тиша, сміх — їхня міні-музика стосунків. Але за романтикою схований головний сенс: чи здатні вони почути одне одного по-справжньому?

ДНК дитинства

Під час жіночого клубу героїні зустрінуться з тим, чого зазвичай уникають:  дитячими спогадами, фразами, які боліли, і почуттями, що впливають на дорослі стосунки. Але не всі готові відкривати цю частину себе. Хто зустріне свою «маленьку себе» — а хто втече від цього?

Кувати любов

У кузні, де Тарас готувався до ролі коваля у серіалі «Кріпосна», він відкриває дівчині важливу метафору: «Любов, як і метал, треба кувати разом — у теплі, терпінні й підтримці». Тарас запропонує дівчині створити символічний предмет. Вогонь, метал, спільна робота і питання: чи готова вона створювати стосунки не тільки в момент романтики, а й у момент зусиль?

Холостяк-14 7 випуск

Церемонія не за планом

За підсумками тижня Тарас має зробити непростий вибір. Але цього вечора щось піде не так. Що саме змінить хід церемонії?

Цей тиждень відкриє, хто з героїнь несе у серці той самий ритм, той самий код і той самий спосіб любити, що й Тарас. Хто продовжить шлях — а хто залишить проєкт — дізнаємося у п’ятницю о 19:00 в ефірі сьомого випуску романтичного реаліті «Холостяк» на СТБ.

