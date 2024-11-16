Холостяк 13 сезон: як пройшов 3 випуск романтичного проєкту

«Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску
16.11.2024
Перший поцілунок Терена на проєкті «Холостяк»-13
Перші поцілунки, зірковий концерт та благодійний збір: чого очікувати у 3 випуску реаліті «Холостяк»
«Холостяк»-13: нова героїня проєкту Інна та перші групові побачення у 2 випуску
Хто пішов у 2 випуску проєкту «Холостяк»-13?
2 випуск «Холостяк»-13: нова героїня, перші побачення сезону і несподівані рішення Холостяка
«Холостяк»-13: нова героїня проєкту і перша зустріч із Тереном вже у 2 випуску