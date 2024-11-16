Холостяк 13 сезон: як пройшов 3 випуск романтичного проєкту

«Холостяк»-13: Байкерське побачення та перший поцілунок у 3 випуску

Наповнюватися сенсами та ділитися безмежною любов’ю. Присвячувати себе речам, які тримають у тонусі та надихають жити. Відкривати серце, аби наповнювати його коханням. Це все у проєкті «Холостяк». Вирушаємо у світ, де народжуються перші почуття. Більше про 3 випуск проєкту «Холостяк»-13 від 15.11.2024 — читайте в матеріалі STB.UA.

Тиждень розпочався з індивідуального побачення Вікторії та Терена. Нагадаємо, що на останній Церемонії троянд Холостяк запросив дівчину на зустріч, аби познайомитися ближче.

«Під час Церемонії я відчув її ніжність, жіночність, але в той же час помітив, що у неї багато духу авантюризму для того, аби вчитися кататися на байку. Це певний стиль мого життя. Тож я хотів би, аби моя дівчина розділяла його зі мною. Це військовий мотоклуб MEMORIA для ветеранів та військових з пораненням. Я доєднався до клубу на самих початках. Всі хлопці діючі військові або ветерани. Наша головна цінність — нести пам’ять про загиблих героїв, які відстоювали незалежність нашої держави», — каже Холостяк.

Пара багато спілкувалася про життя чоловіка після важкого поранення. Олександр зізнався, що він не здався. Почав вести ще більш активний спосіб життя, написав книгу, взявся за втілення своїх бажань. Адже жити потрібно тут і зараз. Крім того, Віка поцікавилася татуюваннями Терена.

У 3 випуску відбувся великий благодійний захід, організований Олександром Тереном. На ньому були представлені в тому числі роботи героїнь проєкту «Холостяк».

Дівчата без зайвих суперечок швидко визначилися, хто вирушить на цю зустріч. Адже у питаннях допомоги в надважливий час, місцю конкуренції бути не може. Одноголосно героїні обрали тих, хто поїде на захід, аби продати тарілки з Самчиківським розписом та закрити збір. Героїні визначилися, що це мають бути Анастасія, Юстина та Інна.

«Коли ти повертаєшся з війська, ти завжди пам’ятаєш про своїх побратимів. Цей збір для мене важливий, адже там служить і мій друг. І без дівчат я би сьогодні не впорався. Тож кожна з них представить свій лот».

Кожна героїня представила свій лот промовою. Інна продала тарілку за 50 тисяч, Юстина за 41 тисячу, а Анастасія за 20 тисяч гривень. Олександра лот продали аж за 150 тисяч. Тож у підсумку вдалося придбати бус для військових.

Крім того, після особистого спілкування Інна та Холостяк поцілувалися. Дівчина отримала троянду.

Останні побачення тижня відбулися в Одесі. Настя відкрилася головному герою і зізналася про свою хворобу. Двоє відверто поговорили про рішення жити життя і насолоджуватися ним, всупереч інвалідності. Ще одне рандеву в спекотній Одесі пройшло з Ілоною. А наприкінці тижня відбувся літературний вечір у поєднанні формату побачення «2+1». Та головний герой зізнався, що зробить свій вибір на Церемонії троянд.

Хто пішов у 3 випуску проєкту «Холостяк»-13?

У 3 випуску Холостяк попрощався зі Світланою Кирган та Ілоною Мамчур.

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