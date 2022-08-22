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Холостяк

Премьера Холостяк 12 сезон – смотрите этой осенью на СТБ

22.08.2022

Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью! Этой осенью на телеканале состоится премьера Холостяк 12 сезон – самого романтического проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти и подарит незабываемые эмоции. Холостяк Алекс Топольский попытается найти ту единственную, которая подарит ему надежду, напомнив, что такое настоящие чувства. Не пропустите – смотрите премьеру шоу Холостяк 12 сезон этой осенью на СТБ.

Video: Премьера Холостяк 12 сезон – смотрите этой осенью на СТБ


Холостяк 12 сезон — что будет в новом сезоне? Анонс нового 12 сезона программы Холостяк

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