Премьера Холостяк 12 сезон – смотрите этой осенью на СТБ

Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью! Этой осенью на телеканале состоится премьера Холостяк 12 сезон – самого романтического проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти и подарит незабываемые эмоции. Холостяк Алекс Топольский попытается найти ту единственную, которая подарит ему надежду, напомнив, что такое настоящие чувства. Не пропустите – смотрите премьеру шоу Холостяк 12 сезон этой осенью на СТБ.