Прем’єра Холостяк 12 сезон – дивіться цієї осені на СТБ

Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям! Цієї осені на телеканалі відбудеться прем’єра Холостяк 12 сезон – найромантичнішого проєкту країни, який занурить вас в атмосферу справжнього кохання і пристрасті і подарує незабутні емоції. Холостяк Алекс Топольський спробує знайти ту єдину, яка подарує йому надію, нагадавши, що таке справжні почуття. Не пропустіть – дивіться прем’єру шоу Холостяк 12 сезон цієї осені на СТБ.