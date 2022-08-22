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Холостяк

Прем’єра Холостяк 12 сезон – дивіться цієї осені на СТБ

22.08.2022

Нашу весну вкрали, але ця осінь, як ніколи раніше, буде наповнена життям! Цієї осені на телеканалі відбудеться прем’єра Холостяк 12 сезон – найромантичнішого проєкту країни, який занурить вас в атмосферу справжнього кохання і пристрасті і подарує незабутні емоції. Холостяк Алекс Топольський спробує знайти ту єдину, яка подарує йому надію, нагадавши, що таке справжні почуття. Не пропустіть – дивіться прем’єру шоу Холостяк 12 сезон цієї осені на СТБ.

Video: Прем’єра Холостяк 12 сезон – дивіться цієї осені на СТБ


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