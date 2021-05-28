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Как сложилась жизнь участниц после проекта «Холостяк»-11

28.05.2021

Проект «Холостяк» — это невероятный жизненный этап, который меняет жизнь всегда в лучшую сторону. Кто-то обретает любовь, кто-то получает незабываемый опыт, а кто-то — билет в новую жизнь с новыми перспективами. Как же сложилась жизнь участниц после проекта «Холостяк»-11 — читайте в нашем материале.

Участница Даша призналась, что после выхода в эфир первых выпусков заметила, как глотает звуки. Это девушке очень не понравилось, и она решила работать над собой и совершенствовать навыки дикции. Сейчас Даша проходит курсы ораторского искусства. Более того, она отмечает, что стала открытой и чувственной. 

Надин отметила, что объединила всех экс-участников проекта «Холостячка» и участниц 11 сезона «Холостяка» в одну большую команду. Все вместе путешествуют и проводят онлайн-марафоны блогеров.  

Финалистка Розали, как всегда, пришла в прекрасном настроении. Стало понятно, что чувства к Мише еще остались. После проекта она даже написала Холостяку, однако общение вновь обрело дружеский окрас. Поэтому Розали ушла с головой в работу. Сердце девушки все еще свободно. 

Саша поделилась, что период после проекта открыл двери в новую жизнь. Она переехала в Киев после пяти лет жизни в Праге. 

А вот Лиза поделилась, что к ней проявляет интерес финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко. Однако выйти из «френд-зоны» после длительного общения довольно сложно.  

Таня призналась, что продолжает заниматься дизайном интерьеров.

Джессика также переехала в Киев и проживает рядом с Таней. Девушка хорошо общается со своими бывшими конкурентками, а также входит в состав блогерской команды Надин.

Юля «Зайка» также пришла в студию. Финалистка призналась, что смогла справиться с переживаниями самостоятельно. Ее поддерживала мама, а вот к психологам ходить ей не довелось. Да, чувства к Холостяку все еще остались. Но Юля не будет пытать удачу после произошедшего. К тому же не в ее принципах разрушать чужие отношения. После участия в проекте ее жизнь изменилась. Она снялась в костюмированной драме «Крепостная», сыграв второстепенную роль на балу.  Более того, Юля запустила собственную линию одежды с самыми известными своими фразами. Часть денег от продаж пойдут на благотворительность. 

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