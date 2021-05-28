Як склалося життя учасниць після проєкту «Холостяк»-11

Проєкт «Холостяк» — це неймовірний життєвий етап, який змінює життя завжди на краще. Хтось знаходить кохання, хтось отримує незабутній досвід, а хтось — квиток у нове життя з новими перспективами. Як же склалася доля учасниць після проєкту «Холостяк»-11 — читайте в нашому матеріалі.

Учасниця Даша зізналася, що після виходу в ефір перших випусків помітила, як ковтає звуки. Це дівчині дуже не сподобалося, і вона вирішила працювати над собою та вдосконалювати навички дикції. Зараз Даша проходить курси ораторського мистецтва. Ба більше, вона зазначає, що стала відкритою і чуттєвою.

Надін розповіла, що об’єднала всіх ексучасників проєкту «Холостячка» і учасниць 11 сезону «Холостяка» в одну велику команду. Всі разом подорожують і проводять онлайн-марафони блогерів.

Фіналістка Розалі, як завжди, прийшла в прекрасному настрої. Стало зрозуміло, що почуття до Міші ще залишилися. Після проєкту вона навіть написала Холостякові, однак спілкування знову набуло дружнього забарвлення. Тому Розалі пішла з головою в роботу. Серце дівчини все ще вільне.

Саша розповіла, що період після проєкту відкрив двері в нове життя. Вона переїхала до Києва після п’яти років проживання у Празі.

А ось Ліза поділилася, що до неї проявляє інтерес фіналіст проєкту «Холостячка» Олексій Тригубенко. Однак вийти з «френд-зони» після тривалого спілкування доволі складно.

Таня зізналася, що продовжує займатися дизайном інтер’єрів.

Джессіка також переїхала до Києва і проживає поруч з Танею. Дівчина добре спілкується зі своїми колишніми конкурентками, а також входить до складу блогерської команди Надін.

Юля «Зайка» теж прийшла до студії. Фіналістка зізналася, що змогла впоратися з переживаннями самостійно. Її підтримувала мама, а ось до психологів ходити їй не довелося. Так, почуття до Холостяка все ще залишилися. Проте Юля не буде випробовувати удачу після того, що сталося. До того ж не в її принципах руйнувати чужі стосунки. Після участі в проєкті її життя змінилося. Вона знялася в костюмованій драмі «Кріпосна», зігравши другорядну роль на балу. Ба більше, Юля запустила власну лінію одягу з найвідомішими своїми фразами. Частина грошей з продажів піде на благодійність.

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