Уже сегодня, 28 мая, на СТБ выйдет 13 выпуск 11 сезона романтического реалити «Холостяк», в котором станут известны все подробности жизни после проекта фавориток украинцев, участниц сезона, а также главного героя – Михаила Заливако. В финальном выпуске телезрителей ждет много сюрпризов! Не пропустите в 19:00 на телеканале СТБ!

Гостями студии станут пары, которые уже доказали своим примером: на проекте можно найти любовь и – самое главное – сохранить ее после. Никита Добрынин и Даша Квиткова расскажут о предстоящем событии – рождении первенца. Радостными новостями поделится экс-Холостяк Макс Михайлюк, который недавно стал папой.

А также станет известно, удалось ли сохранить отношения героине первого сезона «Холостячки» Ксении Мишиной с ее избранником в проекте – Александром Эллертом. Актриса придет в студию ток-шоу, чтобы честно ответить на все вопросы.

Кроме того, ожиданиями от следующего сезона романтического реалити, в котором выбор делает девушка, поделится новая Холостячка – Злата Огневич! Что ждать от главной героини уже этой осенью?

Экспертом программы сегодня станет психолог Наталья Холоденко, которая вместе с участницами попытается найти ответ на вопрос: как же выйти замуж и действительно ли вы этого хотите.

А также не пропустите главную интригу 11 сезона проекта «Холостяк» – как сложилась личная жизнь Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан. Удалось ли паре сохранить отношения, и не пожалели ли они о своем решении?

Смотрите «Холостяк. Жизнь после проекта» сегодня, 28 мая, в 19:00 на СТБ.

Video: «Холостяк»-11: как сложилась жизнь Михаила Заливако и Анны Богдан? Холостяк 11 выпуск 13: как сложилась жизнь Михаила Заливако и Анны Богдан? Не пропустите 13 выпуск проекта Холостяк 11 сезон от 28.05.2021 Telegram Читайте нас также в Viber