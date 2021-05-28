«Холостяк»-11: как сложилась жизнь Михаила Заливако и Анны Богдан?
Уже сегодня, 28 мая, на СТБ выйдет 13 выпуск 11 сезона романтического реалити «Холостяк», в котором станут известны все подробности жизни после проекта фавориток украинцев, участниц сезона, а также главного героя – Михаила Заливако. В финальном выпуске телезрителей ждет много сюрпризов! Не пропустите в 19:00 на телеканале СТБ!
Гостями студии станут пары, которые уже доказали своим примером: на проекте можно найти любовь и – самое главное – сохранить ее после. Никита Добрынин и Даша Квиткова расскажут о предстоящем событии – рождении первенца. Радостными новостями поделится экс-Холостяк Макс Михайлюк, который недавно стал папой.
А также станет известно, удалось ли сохранить отношения героине первого сезона «Холостячки» Ксении Мишиной с ее избранником в проекте – Александром Эллертом. Актриса придет в студию ток-шоу, чтобы честно ответить на все вопросы.
Кроме того, ожиданиями от следующего сезона романтического реалити, в котором выбор делает девушка, поделится новая Холостячка – Злата Огневич! Что ждать от главной героини уже этой осенью?
Экспертом программы сегодня станет психолог Наталья Холоденко, которая вместе с участницами попытается найти ответ на вопрос: как же выйти замуж и действительно ли вы этого хотите.
А также не пропустите главную интригу 11 сезона проекта «Холостяк» – как сложилась личная жизнь Михаила Заливако и его избранницы Анны Богдан. Удалось ли паре сохранить отношения, и не пожалели ли они о своем решении?
Смотрите «Холостяк. Жизнь после проекта» сегодня, 28 мая, в 19:00 на СТБ.