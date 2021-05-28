Уже сьогодні, 28 травня, на СТБ вийде 13 випуск 11 сезону романтичного реаліті «Холостяк», у якому стануть відомі всі подробиці життя після проєкту фавориток українців, учасниць сезону, а також головного героя — Михайла Заливака. У фінальному випуску телеглядачів чекає багато сюрпризів! Не пропустіть о 19:00 на телеканалі СТБ!

Гостями студії стануть пари, які вже довели своїм прикладом, що на проєкті можна знайти кохання і – найголовніше – зберегти його після. Нікіта Добринін і Даша Квіткова розкажуть про майбутню подію – народження первістка. Радісними новинами поділиться екс-Холостяк Макс Михайлюк, який нещодавно став татом.

А також стане відомо, чи вдалося зберегти стосунки героїні першого сезону «Холостячки» Ксенії Мішиній з її обранцем у проєкті — Олександром Еллертом. Актриса прийде в студію ток-шоу, щоб чесно відповісти на всі запитання.

Крім того, очікуваннями від наступного сезону романтичного реаліті, в якому вибір робить дівчина, поділиться нова Холостячка — Злата Огнєвіч! Чого чекати від головної героїні вже цієї осені?

Експертом програми сьогодні стане психологиня Наталя Холоденко, яка разом з учасницями спробує знайти відповідь на запитання: як же вийти заміж і чи справді ви цього хочете.

А також не пропустіть головну інтригу 11 сезону проєкту «Холостяк» — як склалося особисте життя Михайла Заливака і його обраниці Анни Богдан. Чи вдалося парі зберегти стосунки, і чи не пошкодували вони про своє рішення?

Дивіться «Холостяк. Життя після проєкту» сьогодні, 28 травня, о 19:00 на СТБ.



Video: «Холостяк»-11: як склалося життя Михайла Заливака й Анни Богдан? Холостяк 11 випуск 13: як склалося життя Михайла Заливака і Анни Богдан? Не пропустіть 13 випуск проекту Холостяк 11 сезон від 28.05.2021

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