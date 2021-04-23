«Холостяк»-11 выпуск 8: неужели соперничество приведёт к ложным обвинениям?
Проект «Холостяк»-11 набирает обороты. Девушек осталось мало, поэтому в 8 выпуске они возьмутся за самую тяжелую артиллерию. И нет, это не страсти с главным героем, а исключение друг друга из рядов участниц. Что это будет? К каким выводам придут девушки касательно одной соперницы? И сможет ли «слабое звено» прошлой недели выбиться в лидеры? Не пропустите 8 выпуск проекта «Холостяк»-11 уже сегодня, 23 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ!
Пока одна участница уходит на индивидуальное свидание, другие остаются перемывать ей косточки. Однако в 8 выпуске соперницы примутся за осуждение и обсуждение воочию. Девушки объединятся против Юли «Зайки», чтобы доказать Мише, что она далеко не та, за кого себя выдаёт. Но правда ли это? И как «Зайка» примется себя защищать?
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А также самое страстное свидание сезона. Юля отправится с Михаилом в спа, где чувства будут зашкаливать, а сдерживать себя будет практически невозможно. Однако что-то пойдёт не так, и участница будет вынуждена слёзно прощаться с Мишей. Неужели девушка разобьёт сердце Холостяку и добровольно уйдёт из проекта? Такого вы ещё точно не видели.
Смотрите новый выпуск проекта «Холостяк»-11 и узнайте:
- Какие новые свидания ждут участниц?
- Чем закончится самое страстное свидание с Юлей?
- Неужели соперницы будут вынуждены продавать свои вещи? И почему?
- А также чем закончится история Миши и Ани? Смогут ли двое окончательно примириться?