Проєкт «Холостяк»-11 набирає обертів. Дівчат залишилося мало, тому у 8 випуску вони візьмуться за найважчу артилерію. І ні, це не пристрасті з головним героєм, а виключення одна одної з рядів учасниць. Що це буде? До яких висновків дійдуть дівчата стосовно однієї суперниці? І чи зможе «слабка ланка» минулого тижня вибитися в лідери? Не пропустіть 8 випуск проєкту «Холостяк»-11 уже сьогодні, 23 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ!

Поки одна учасниця йде на індивідуальне побачення, інші залишаються перемивати їй кісточки. Однак у 8 випуску суперниці візьмуться осуджувати та обговорювати не позаочі. Дівчата об’єднаються проти Юлі «Зайки», щоб довести Міші, що вона зовсім не така, якою намагається здаватись. Та чи правда це? І як «Зайка» візьметься себе захищати?

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А також найпристрасніше побачення сезону. Юля відправиться з Михайлом у спа, де почуття зашкалюватимуть, а стримувати себе буде практично неможливо. Однак щось піде не так, і учасниця буде змушена слізно прощатися з Мішею. Невже дівчина розіб’є серце Холостякові і добровільно піде з проєкту? Такого ви ще точно не бачили.

Дивіться новий випуск проєкту «Холостяк»-11 і дізнайтеся:

Які нові побачення чекають учасниць?

Чим закінчиться найпристрасніше побачення з Юлею?

Невже суперниці будуть змушені продавати свої речі? І чому?

А також чим закінчиться історія Михайла та Ані? Чи зможуть двоє остаточно помиритися?

Video: «Холостяк»-11 випуск 8: невже суперництво призведе до безпідставних звинувачень? Дивіться 8 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 8 випуск проекту Холостяк 11 від 23.04.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

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