В конце 7 выпуска проекта «Холостяк»-11 участницы традиционно обратились к главному герою. Но когда Михаил Заливако включил их видеопослания, его ждали горькие слезы и всхлипы. Аня Богдан отметила, что не способна справиться с болью, которую Холостяк ей причинил. Даша ревела от своей же неуверенности, мол, не проявила инициативы, а Юля «Зайка» заливалась горькими слезами оттого, что отдала свое свидание Джессике. Смотрите эксклюзивно все видеообращения девушек из 7 выпуска — в нашем материале.

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