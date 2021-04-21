Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
21.04.2021
В конце 7 выпуска проекта «Холостяк»-11 участницы традиционно обратились к главному герою. Но когда Михаил Заливако включил их видеопослания, его ждали горькие слезы и всхлипы. Аня Богдан отметила, что не способна справиться с болью, которую Холостяк ей причинил. Даша ревела от своей же неуверенности, мол, не проявила инициативы, а Юля «Зайка» заливалась горькими слезами оттого, что отдала свое свидание Джессике. Смотрите эксклюзивно все видеообращения девушек из 7 выпуска — в нашем материале.
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Розали
Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
Даша
Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
Зайка
Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
Юля
Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
Джессика
Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
Аня
Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11
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