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Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

21.04.2021

В конце 7 выпуска проекта «Холостяк»-11 участницы традиционно обратились к главному герою. Но когда Михаил Заливако включил их видеопослания, его ждали горькие слезы и всхлипы. Аня Богдан отметила, что не способна справиться с болью, которую Холостяк ей причинил. Даша ревела от своей же неуверенности, мол, не проявила инициативы, а Юля «Зайка» заливалась горькими слезами оттого, что отдала свое свидание Джессике. Смотрите эксклюзивно все видеообращения девушек из 7 выпуска — в нашем материале.    

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Розали 

Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 7 выпуска проекта Холостяк от 16.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Даша

Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 7 выпуска проекта Холостяк от 16.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Зайка

Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 7 выпуска проекта Холостяк от 16.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Юля

Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 7 выпуска проекта Холостяк от 16.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Джессика

Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 7 выпуска проекта Холостяк от 16.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Аня

Video: Самые слезные видеообращения в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 7 выпуска проекта Холостяк от 16.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
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