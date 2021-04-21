Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Наприкінці 7 випуску проєкту «Холостяк»-11 учасниці традиційно звернулися до головного героя. Та коли Михайло Заливако увімкнув їхні відеопослання, його чекали гіркі сльози і схлипи. Аня Богдан зазначила, що не здатна впоратися з болем, який Холостяк їй заподіяв. Даша плакала від своєї ж невпевненості, мовляв, не проявила ініціативи, а Юля «Зайка» заливалася гіркими сльозами через те, що віддала своє побачення Джессіці. Дивіться ексклюзивно всі відеозвернення дівчат із 7 випуску — в нашому матеріалі.

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