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Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

21.04.2021

Наприкінці 7 випуску проєкту «Холостяк»-11 учасниці традиційно звернулися до головного героя. Та коли Михайло Заливако увімкнув їхні відеопослання, його чекали гіркі сльози і схлипи. Аня Богдан зазначила, що не здатна впоратися з болем, який Холостяк їй заподіяв. Даша плакала від своєї ж невпевненості, мовляв, не проявила ініціативи, а Юля «Зайка» заливалася гіркими сльозами через те, що віддала своє побачення Джессіці. Дивіться ексклюзивно всі відеозвернення дівчат із 7 випуску — в нашому матеріалі.

Більше на тему: Хто стане обраницею Холостяка 11 сезону Михайла Заливака?

Розалі

Video: Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 7 випуску проекту Холостяк від 16.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 7 випуску проекту Холостяк від 16.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Зайка

Video: Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 7 випуску проекту Холостяк від 16.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Юля

Video: Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 7 випуску проекту Холостяк від 16.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 7 випуску проекту Холостяк від 16.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Аня

Video: Найслізніші відеозвернення в 7 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 7 випуску проекту Холостяк від 16.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
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