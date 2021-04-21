Во время свидания на пляже Таня и Михаил строили замок из песка. Двое перенеслись в детство, когда лето проводили у моря в детских лагерях. Процесс сопровождался приятным разговором и воспоминаниями. Выяснилось, что у Миши и Тани много общего. Как прошло их детство? Эксклюзивное видео из 7 выпуска — смотрите в материале.

Участница реалити «Холостяк»-11 Таня призналась, что все свое детство провела во дворе. Скакалки, резиночки, догонялки, — это то, что сейчас с трудом можно встретить во дворе спального района. Однако времена без интернета и гаджетов — самые приятные воспоминания и для Михаила.

«Помню игру “Казаки ― разбойники”. Когда прячешься в подъездах и думаешь: “Не дыши, не дыши”. Мама уже там в розыск подала, а я думала: я все равно выиграю», — вспоминает Таня.

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«Мне нравится, что Таня пусть меня и младше, но детство у нас было одинаковое. “Казаки ― разбойники” — это круто. Мое мнение — это правильное детство. Ты не дома сидишь, а носишься на улице», — поделился Холостяк.

Video: Как прошло детство Холостяка Михаила Заливако Эксклюзивное видео из 7 выпуска проекта Холостяк 11 сезон — смотрите в материале. Как прошло детство Холостяка Михаила Заливако Telegram Читайте нас также в Viber