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Як пройшло дитинство Холостяка Михайла Заливака

21.04.2021

Під час побачення на пляжі Таня і Михайло будували замок з піску. Двоє перенеслися в дитинство, коли літо проводили біля моря в дитячих таборах. Процес супроводжувався приємною розмовою і спогадами. З’ясувалося, що у Михайла і Тані багато спільного. Як пройшло їхнє дитинство? Ексклюзивне відео з 7 випуску — дивіться в матеріалі.

Учасниця реаліті «Холостяк»-11 Таня зізналася, що все своє дитинство провела у дворі. Скакалки, резинки, наздоганялки, — це те, що зараз насилу можна зустріти у дворі спального району. Однак часи без інтернету і гаджетів — найприємніші спогади і для Михайла.

«Пам’ятаю гру “Козаки ― розбійники”. Коли ховаєшся в під’їздах і думаєш: “Не дихай, не дихай”. Мама вже там у розшук подала, а я думала: я все одно виграю», — згадує Таня.

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«Мені подобається, що Таня нехай і молодша за мене, але дитинство у нас було однаковим. “Козаки ― розбійники” — це круто. Моя думка — це правильне дитинство. Ти не вдома сидиш, а ганяєш на вулиці», — поділився Холостяк.

Video: Як пройшло дитинство Холостяка Михайла Заливака

Ексклюзивне відео з 7 випуску проекту Холостяк 11 сезон - дивіться в матеріалі. Як пройшло дитинство Холостяка Михайла Заливака
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