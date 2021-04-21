Главный герой 11 сезона проекта «Холостяк» Михаил Заливако признался, что в детстве пережил тяжелую болезнь, от которой можно умереть. Сложно представить, что крепкий мужчина в мускулах и с отличным торсом когда-то был «зеленый, как нитка». Однако это факт. Холостяк поделился тяжелыми воспоминаниями. Больше об этом — читайте в материале.

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«Я все детство пролежал в больницах. У меня была проблема с кровью. Такая болезнь, от которой умирают. Меня постоянно лечили… Геморрагический васкулит. Это аутоиммунное заболевание. Лопался сосуд и кровь выходила под кожу. Переживали, что это могло быть и на суставах, и на внутренних органах. Я был похож на нитку зеленого цвета. Мне ничего нельзя было есть на протяжении двух лет. Слезы были. Все время думал: “Та за что?”. Сейчас же не могу сказать, что это было плохо. Ведь была большая поддержка от родителей и друзей», — признается Холостяк.

Такой слжный период мужчине удалось пережить и победить болезнь. Сегодня богатырь, сильный и в здоровом теле мужчина вспоминает это как нелегкий, но необходимый этап.

«Может быть, перерос. По факту, меня даже не вылечили. Оно само прошло. Перестало появляться. К счастью, сейчас все нормально», — заключил Михаил.

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