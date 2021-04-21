Хвороба, від якої помирають: Михайло Заливако про важке захворювання, яке зміг перемогти

Головний герой 11 сезону проєкту «Холостяк» Михайло Заливако зізнався, що в дитинстві пережив тяжку хворобу, від якої можна померти. Складно уявити, що кремезний, м’язистий чоловік з відмінним торсом колись був «зелений, як нитка». Однак це факт. Холостяк поділився важкими спогадами. Більше про це — читайте в матеріалі.

Більше на тему: Михайло Заливако: біографія, кар’єра, інтереси і всі новини про Холостяка 11 сезону

«Я все дитинство пролежав у лікарнях. У мене була проблема з кров’ю. Така хвороба, від якої помирають. Мене постійно лікували… Геморагічний васкуліт. Це аутоімунне захворювання. Тріскалася судина і кров виходила під шкіру. Переживали, що це могло бути і на суглобах, і на внутрішніх органах. Я був схожий на нитку зеленого кольору. Мені нічого не можна було їсти протягом двох років. Сльози були. Весь час думав: “Та за що?”. Зараз же не можу сказати, що це було погано. Адже була велика підтримка від батьків і друзів», — зізнається Холостяк.

Такий складний період чоловікові вдалося пережити і перемогти хворобу. Сьогодні богатир, сильний і в здоровому тілі чоловік згадує це як нелегкий, але необхідний етап.

«Можливо, переріс. По суті, мене навіть не вилікували. Воно само минулося. Перестало з’являтися. На щастя, зараз усе нормально», — підсумував Михайло.

Більше на тему: Хто стане обраницею Холостяка 11 сезону Михайла Заливака?

Читайте нас також у Viber і Telegram