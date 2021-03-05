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Поцелуй на Первой вечеринке проекта «Холостяк»-11

05.03.2021

Состоялась премьера проекта «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако познакомился со всеми участницами реалити. Каждая девушка старалась удивить мужчину и остаться в его памяти навсегда. А кто-то умудрился даже заслужить поцелуй, чего еще не было в истории проекта. Первая вечеринка набрала особенных красок, когда Миша таки поцеловал девушку в губы. Как это было — читайте в материале.

Жгучая брюнетка с высоким хвостом и кошачьими стрелками вышла из лимузина со словами: «Привет, Холостяк». Уверенная в себе девушка быстрым шагом направилась к Михаилу, которому сложно было представить, чем же они сейчас займутся.   

Аня приехала на встречу к мужчине с луком. Девушка в свое удовольствие запускает стрелы, поэтому решила совместить приятное с полезным. Обучить Холостяка стрельбе из лука оказалось делом не из сложных. Анна предварительно на мишени расположила два конверта с заданиями. Миша успешно попал в оба и… поцеловал девушку. 

«Сказано — сделано», — прокомментировал мужчина.

И пусть поцелуй стал лишь результатом выполненного задания, факт остается фактом. Михаил признался, что девушка довольно интересная, привлекательная, и ему все понравилось. Поэтому Холостяк решил вручить Анне розу. 

А вот что будет дальше и каких оборотов наберет проект «Холостяк»-11? Не пропустите. Следите за развитием взаимоотношений мужчины с участницами на телеканале СТБ.  

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