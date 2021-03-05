Поцілунок на Першій вечірці проєкту «Холостяк»-11

Відбулася прем’єра проєкту «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако познайомився з усіма учасницями реаліті. Кожна дівчина намагалася здивувати чоловіка і залишитися в його пам’яті назавжди. А хтось примудрився навіть заслужити поцілунок, чого ще не було в історії проєкту. Перша вечірка набрала особливих барв, коли Міша таки поцілував дівчину в губи. Як це було — читайте в матеріалі.

Палка брюнетка з високим хвостом і котячими стрілками вийшла з лімузина зі словами: «Привіт, Холостяк». Упевнена в собі дівчина швидким кроком попрямувала до Михайла, якому важко було уявити, чим же вони зараз займуться.

Аня приїхала на зустріч до чоловіка з луком. Дівчина собі на втіху запускає стріли, тому вирішила поєднати приємне з корисним. Навчити Холостяка стрільби з лука виявилося справою нескладною. Анна попередньо на мішені розташувала два конверти із завданнями. Міша успішно влучив в обидва і… поцілував дівчину.

«Сказано — зроблено», — прокоментував чоловік.

І нехай поцілунок став лише результатом виконаного завдання, факт залишається фактом. Михайло зізнався, що дівчина доволі цікава, приваблива і йому все сподобалося. Тож Холостяк вирішив вручити Анні троянду.

А ось що буде далі і яких обертів набере проєкт «Холостяк»-11? Не пропустіть. Стежте за розвитком взаємин чоловіка з учасницями на телеканалі СТБ.

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