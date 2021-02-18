Уже 5 марта на телеканале СТБ состоится премьера романтического проекта «Холостяк»-11. Главным героем стал успешный бизнесмен, учредитель логистической компании Михаил Заливако. Высокие семейные ценности и любовь к близким — то, чего не отнять у мужчины. Не впервые, но с особым трепетом и любовью Холостяк поделился фото со своей 99-летней бабушкой.

«Тебя я могу слушать вечно. 99 лет гордости. Мой Герой», — написал Михаил Заливако у себя на странице в Instagram.

Харьковский бизнесмен особо трогательно относится к своей бабушке. Михаил уже публиковал фото у себя на странице в сети, поздравляя ее с Днем Победы.

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