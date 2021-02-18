Холостяк Михайло Заливако поділився фото зі своєю 99-річною бабусею

Уже 5 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного проєкту «Холостяк»-11. Головним героєм став успішний бізнесмен, засновник логістичної компанії Михайло Заливако. Високі сімейні цінності і любов до близьких — те, чого не відняти в чоловіка. Не вперше, але з особливим трепетом і любов’ю Холостяк поділився фото зі своєю 99-річною бабусею.

«Тебе я можу слухати вічно. 99 років гордості. Мій Герой», — написав Михайло Заливако в себе на сторінці в Instagram.

Харківський бізнесмен особливо зворушливо ставиться до своєї бабусі. Михайло вже публікував фото в себе на сторінці в мережі, вітаючи її з Днем Перемоги.

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