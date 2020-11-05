Sex Education с Никитой Добрыниным, или Как говорить с ребенком о сексе

Тебя принес аист или нашли в капусте? Родители говорили с тобой о сексе? Или ты узнавал обо всем случайно? Радио- и телеведущий и экс-холостяк Никита Добрынин рассказывает, разговаривали ли с ним его родители о сексе, а также дает советы, как следует говорить об этом с ребенком.

Во многих семьях тем, даже отдаленно касающихся секса, всячески избегают. Во время просмотра кино с детьми, если на экране появляется хотя бы намек на «это самое», все краснеют и мечтают, чтобы сцена поскорее закончилась. Если ребенок спрашивает «Откуда я взялся?», родители готовы придумать десять историй, лишь бы не говорить правду. А потом подростки стесняются спросить у них о менструации, поллюции или презервативе и ищут информацию в сомнительных источниках, где прерванный половой акт часто называют прекрасным способом контрацепции…

Никита Добрынин рассказывает, разговаривали ли с ним его родители о сексе, а также дает советы, как следует говорить об этом с ребенком. Главное — не стесняться!

Проект «Вже не рано» от Teenergizer реализуется при поддержке Интерньюз-Украина. В этом проекте молодежь с помощью коротких видео рассказывает о сексуальном, ментальном здоровье, выборе своего врача, поведении во время пандемии для подростков. Проект направлен на освещение трансформации системы здравоохранения в Украине, а также повышение осведомленности молодых людей о важности здорового образа жизни, профилактики болезней, в том числе ВИЧ, развития системы общественного здоровья дружественным и понятным для молодежи образом.

«Вже не рано» — говорим с подростками о подростках на их языке о важных вопросах.

Teenergizer — движение, объединившее подростков региона Восточной Европы и Центральной Азии. Вместе мы создаем мир, в котором каждый ребенок может реализовать свой потенциал. Мир, в котором права молодежи не нужно защищать, потому что они полностью соблюдаются!

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